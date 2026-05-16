Как в 90-е облапошивали покупателей

В 1990-е на российском рынке появилось множество «чудо-средств». Одним из самых известных стала «кремлевская таблетка». Подробнее о ней — в материале «‎Рамблера».

Что называли «кремлевской таблеткой»?

«Кремлевская таблетка» не была таблеткой в обычном смысле. Это был автономный электростимулятор желудочно-кишечного тракта — АЭС ЖКТ. Устройство выглядело как небольшая металлическая капсула, внутри которой находился микроблок с источником питания. Две полусферы выполняли роль электродов, а при попадании в кислую среду желудка цепь замыкалась, и капсула начинала выдавать слабые электрические импульсы. Импульсы подавались примерно каждые несколько секунд с частотой около 33–35 Гц.

Как советская разработка стала товаром эпохи 1990-х?

Разработка электростимулятора началась еще в 1980-е годы. Радиокапсула была продуктом работ Томского мединститута и НИИПП, а в 1982 году был выдан авторский патент на изобретение электростимулятора ЖКТ. После медицинских испытаний прибор разрешили к практическому применению, но под врачебным контролем.

Проблема началась тогда, когда устройство вышло за рамки конкретного медицинского применения и стало продаваться как средство почти от всего. В рекламных объявлениях ему приписывали способность нормализовать работу организма, выводить шлаки, снижать вес, улучшать зрение, омолаживать.

Государственная система лекарственного обеспечения и контроля рекламы после распада СССР была ослаблена, а новая только формировалась. На рынок вышли сотни производителей и продавцов, а телевизионная и газетная реклама активно продвигала «чудо-лекарства». RNC Pharma описывает этот период как время неограниченного маркетинга, когда любые сомнительные средства могли успешно продаваться через СМИ.

Почему ее называли именно «кремлевской»?

Название было частью маркетинга. Покупателям внушали, что капсулой якобы пользовались представители высшего руководства страны, а значит, простому человеку предлагали доступ к «секретной медицине для избранных». В обществе, где еще сохранялось представление о закрытых спецбольницах, спецпайках и недоступной элитной медицине, такая уловка работала особенно сильно.

В источниках отдельно упоминается, что слухи о лечении первых лиц государства стали одной из причин популярности капсулы. Однако бывший главный кремлевский врач и академик Евгений Чазов, лечивший советскую политическую элиту, отрицал связь такого прибора с пациентами из высшего руководства. По пересказам, на вопрос о «чудодейственных» эффектах он лишь рассмеялся.

Чем прибор мог быть полезен на самом деле?

Специалисты Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ называют «кремлевскую таблетку» прибором с узкой областью применения в гастроэнтерологии. По их словам, речь может идти о воздействии на гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта слабыми электроимпульсами. Эффективность такого подхода подтверждалась только при отдельных нарушениях моторики: например, дискинезии пищевода, нарушениях функций толстой кишки и желчевыводящих путей.

Почему бесконтрольное применение было опасным?

Любое медицинское вмешательство, даже внешне простое, имеет противопоказания. В случае с АЭС ЖКТ особенно важно было состояние пищеварительного тракта. Если у человека есть язвенная болезнь, воспалительные процессы, непроходимость кишечника, мочекаменная болезнь, беременность или другие состояния, было опасно самостоятельное проглатывать капсулы.

Опасность заключалась не только в самой капсуле, но и в ложном ощущении лечения. Когда человеку обещают универсальную таблетку, он может откладывать нормальную диагностику, не идти к врачу и терять время при заболеваниях, которые требуют совсем оперативного вмешательства.

Масштаб продаж

Популярность устройства была огромной. В 1993–1996 годах НИИПП выпустил около 100 тысяч экземпляров, а производством также занимались заводы в Казахстане и Зеленограде. На их базах за три года могли быть изготовлены миллионы таких капсул, а на пике продаж дилеры закупали у заводов крупные партии.

Со временем популярность «кремлевской таблетки» снизилась. Причин было несколько. Во-первых, у людей постепенно накапливался личный опыт: ожидания, созданные рекламой, не совпадали с реальным эффектом. Во-вторых, рынок лекарств и БАДов начал регулироваться жестче. В середине 2000-х контроль за оборотом препаратов и рекламой стал более серьезным, поэтому продвигать универсальные «чудо-средства» стало сложнее.

При этом сам прибор не убрали с производства. По данным врачей ЦКБ УДП РФ, он существует до сих пор и производится в Томске, но используется в качестве медицинского устройства с конкретной областью применения и противопоказаниями.

