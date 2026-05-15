Школьный учитель оценил неудачную попытку Онищенко сдать ЕГЭ

Учитель информатики из Санкт-Петербурга Михаил Богданов в разговоре с Рамблером прокомментировал неудачную попытку заслуженного врача России, академика РАН и заместителя президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Ранее Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ. По его словам, экзамен он проходил по просьбе министра просвещения, но не разобрался в формате заданий. Онищенко раскритиковал тестовую систему, сравнив её с экзаменами на водительские права, и отметил, что в России уже нет учителей, способных принять традиционный экзамен.

Собеседник отметил, что заявление Онищенко может стать хорошим поводом для обсуждения назревших изменений в процедуре проведения экзамена. По мнению эксперта, сравнение ЕГЭ с тестированием в ГАИ наводит на мысль о переходе к более гибкой и комфортной для учеников системе.

Слова Онищенко заставляют задуматься: не пришло ли время изменить сам формат организации экзамена? Сравнение с Госавтоинспекцией подсказывает интересную модель. Там есть специальные центры, куда можно прийти сдавать тест по мере готовности, когда ты полностью освоил курс. Для ЕГЭ это вполне реализуемый путь. Поскольку это фактически вступительное испытание, было бы логично дать ребятам возможность сдавать его без лишнего стресса в любое удобное время. Можно создать круглогодичные центры с независимыми экзаменаторами, видеофиксацией и правом на пересдачу. Возможно, это заявление — хороший повод для общества начать открытый диалог о пересмотре нынешнего формата. Михаил Богданов Глава ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет», учитель информатики

Комментируя неудачную попытку академика сдать экзамен, Богданов отметил, что для людей старшего поколения, привыкших к классической билетной форме, современный ЕГЭ действительно выглядит непривычно. Однако, по словам учителя, говорить о простой «угадайке» в современных заданиях уже не приходится, хотя автоматизированный формат все еще накладывает свои ограничения на проверку знаний.

«Для людей, которые в свое время сдавали традиционные экзамены по билетам, нынешний формат действительно кажется чужим и незнакомым. При этом в современном ЕГЭ вопросов с простым выбором ответа из предложенных вариантов уже практически нет, система усложнилась. Но из-за того, что задания строго регламентированы и проверяются автоматически, они все равно остаются тестом. Подобная форма хорошо показывает, насколько успешно ученик справляется с конкретными задачами определенного типа. Но, к сожалению, она далеко не всегда позволяет в полной мере увидеть глубину понимания предмета и то, как ребенок осознает логику внутренних процессов».

