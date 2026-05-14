$73.1486.29

Геннадий Онищенко не смог сдать ЕГЭ

Андрей Дуванов

Заслуженный врач России, академик РАН и заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко заявил, что не смог сдать ЕГЭ. Об этом сообщает НСН.

Онищенко не смог сдать ЕГЭ
© РИА Новости

По словам Онищенко, сдать экзамен его попросил министр просвещения. Но когда академику дали листок с вопросами, Онищенко «ничего не понял».

«Раньше мы сдавали по-человечески, был знакомый наш учитель. Мы писали сочинения, изложения, примеры решали, а теперь в ЕГЭ “крестики-нолики”. <...> Мне дали листок, я там ничего не понял. Это мне отдаленно напомнило период, когда я сдавал экзамен на права. Там был вопрос и варианты ответа, якобы угадай ответ», — заявил он.

Онищенко также добавил, что сейчас в России «уже даже нет учителей», которые могли бы принять обычный экзамен.

«Мы сверхдержава!»: Поддержавший Дерипаску Онищенко призвал россиян «пахать»

Ранее психолог рассказала, что может помочь снять стресс перед ЕГЭ.

3