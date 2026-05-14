Онищенко не смог сдать ЕГЭ

Заслуженный врач России, академик РАН и заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко заявил, что не смог сдать ЕГЭ. Об этом сообщает НСН.

По словам Онищенко, сдать экзамен его попросил министр просвещения. Но когда академику дали листок с вопросами, Онищенко «ничего не понял».

«Раньше мы сдавали по-человечески, был знакомый наш учитель. Мы писали сочинения, изложения, примеры решали, а теперь в ЕГЭ “крестики-нолики”. <...> Мне дали листок, я там ничего не понял. Это мне отдаленно напомнило период, когда я сдавал экзамен на права. Там был вопрос и варианты ответа, якобы угадай ответ», — заявил он.

Онищенко также добавил, что сейчас в России «уже даже нет учителей», которые могли бы принять обычный экзамен.

