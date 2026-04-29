Сын Пиманова попрощался с отцом в соцсетях

Сын умершего телеведущего Алексея Пиманова Артем попрощался с отцом в соцсетях — это произошло после похорон. Об этом сообщает Starhit.

В своем сообщении Артем рассказал, что очень любил отца и тяжело перенес его смерть. Он заявил, что занимался организацией похорон, а также пообещал, что в дальнейшем продолжит дело Пиманова.

«Папа. Я тебя люблю безумно. Насколько я смог — все организовал. В какой-то момент уже не смог даже стоять на ногах. Спасибо всем, кто подошел. Я сильный, но не в этот день. Во время прощания кто-то мне сказал, что мы закончим все твои дела. Мы не закончим, мы продолжим. Прощай и прости», — написал Артем Пиманов.

Напомним, что Пиманов умер 23 апреля из-за острого инфаркта. Ему было 64 года.