Умер Алексей Пиманов

Алексей Пиманов, известный российский режиссер, журналист и телеведущий, умер на 65-м году жизни. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Телеведущий скончался от сердечного приступа. Дата и место похорон пока не называются.

«Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Четверть века он вел программу «Человек и закон». И еще успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом «Красная звезда», — рассказали на Первом канале.

Алексей Викторович Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Службу проходил на космодроме «Байконур» (Казахская ССР), обеспечивал связь перед пуском ракет.

После увольнения в запас, в 1986 году, пошёл работать на телевидение видеоинженером по выносным камерам в ТТЦ «Останкино», а затем — оператором. Через три года перешел в редакцию общественно-политических программ Гостелерадио СССР.

Был продюсером программы «Человек и закон» и с 1996 года стал ее ведущим. Тогда же занял пост гендиректора ТК «Останкино». С октября 2013 года был в должности президента медиахолдинга «Красная звезда».

В 2011-2013 годах являлся членом комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Пиманов был лауреатом премии правительства РФ в области средств массовой информации (2021) и имел звание «Заслуженный артист Российской федерации» (2022).