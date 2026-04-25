Дочь Пиманова обратилась к умершему отцу

Режиссер и продюсер Дарья Пиманова, дочь скоропостижно скончавшегося телеведущего Алексея Пиманова, оставила трогательное послание отцу в соцсетях.

Дарья написала, что отец научил ее «ЖИТЬ — жить в любви, добре, сострадании, справедливости и упорстве!»

По словам дочери, благодаря отцу она стала профессионалом и человеком, творцом во имя Родины, Света и семьи. Отец поддерживал ее в трудные моменты и не позволял унывать.

«И теперь я умоляю тебя, останься моим ангелом и маяком и на Небесах, иначе я совсем не понимаю как жить дальше, ибо сердце мое не способно вместить столько боли и слёз….Папа…. Люблю… Благодарю…. Навсегда….», — написала Дарья Пиманова.

Алексей Пиманов, журналист и ведущий программы «Человек и закон» скончался в возрасте 64 лет от инфаркта. От первой супруги у него остались сыновья Денис и Артем. От второй — приемная дочь Дарья.