Печальная новость - скончался известный журналист Алексей Пиманов. Автор более 100 документальных фильмов и сценариев к художественным лентам, бессменный ведущий программы "Человек и закон" на Первом канале. Известие для многих стало полной неожиданностью - Алексею Пиманову было 64 года. Соболезнования родным и близким журналиста в телеграмме выразил Владимир Путин.

Отметим, что Алексей Пиманов был женат трижды. От экономиста Валерии Архиповой у него остались сыновья Денис и Артем. От второй супруги Валентины Пимановой приемная дочь Дарья. В 2013 году журналист женился на актрисе Ольге Погодиной.

Для нее смерть Алексея Пиманова стала шоком и полной неожиданностью.

"Для меня это самая страшная трагедия", - заявила "КП" убитая горем Ольга Погодина.

Также она сообщила, что причиной смерти мужа стал инфаркт.

Напомним, Алексею Пиманову было 64 года. Он навсегда запомнится россиянам по программе "Человек и закон". Зрители любили его за красивый голос и спокойный тон. В одном из интервью Алексей рассказывал, что работа принесла ему немало проблем. Он постоянно сталкивался с угрозами в свой адрес.