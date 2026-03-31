Глава СПЧ прокомментировал идею о шестидневной рабочей неделе

Андрей Дуванов

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал предложение бизнесмена Олега Дерипаски перейти на шестидневную рабочую неделю. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава СПЧ прокомментировал идею о шестидневной рабочей неделе
По мнению Фадеева, такой график будет физически невозможно поддерживать.

«Заставить всех работать шесть дней в неделю — это просто физически невозможно. У людей есть семьи, дети, какие-то другие занятия. Возможно, у Олега Владимировича надо попросить уточнений, а как он себе представляет переход на 72-часовую рабочую неделю», — заявил он.

Впрочем, Фадеев добавил, что у граждан России должна быть возможность перейти на такой график при желании. Такую возможность он предложил проработать на законодательном уровне.

«Многие оборонные предприятия работают не в одну-две смены, как раньше, а все 24 часа. Это правильно. Людям платят сверхурочную зарплату. Там есть ограничения по сверхурочным, насколько я знаю, в Трудовом кодексе. Может быть, надо этот вопрос рассмотреть. Но опять-таки, это должно быть добровольно», — добавил Фадеев.

Ранее российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска предложил россиянам перейти на шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день. По его словам, это поможет стране справиться с экономическими сложностями.