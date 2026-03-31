Глава СПЧ прокомментировал идею о шестидневной рабочей неделе

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал предложение бизнесмена Олега Дерипаски перейти на шестидневную рабочую неделю. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Фадеева, такой график будет физически невозможно поддерживать.

«Заставить всех работать шесть дней в неделю — это просто физически невозможно. У людей есть семьи, дети, какие-то другие занятия. Возможно, у Олега Владимировича надо попросить уточнений, а как он себе представляет переход на 72-часовую рабочую неделю», — заявил он.

Впрочем, Фадеев добавил, что у граждан России должна быть возможность перейти на такой график при желании. Такую возможность он предложил проработать на законодательном уровне.

«Многие оборонные предприятия работают не в одну-две смены, как раньше, а все 24 часа. Это правильно. Людям платят сверхурочную зарплату. Там есть ограничения по сверхурочным, насколько я знаю, в Трудовом кодексе. Может быть, надо этот вопрос рассмотреть. Но опять-таки, это должно быть добровольно», — добавил Фадеев.

Ранее российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска предложил россиянам перейти на шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день. По его словам, это поможет стране справиться с экономическими сложностями.