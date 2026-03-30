Россиянам предложили работать шесть дней в неделю по 12 часов, чтобы «поднять» экономику
Россиянам стоит перейти на новый рабочий график. С таким предложением выступил российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
По его словам, рабочий день должен длиться 12 часов: с 08:00 утра до 20:00. Также он предлагает сменить пятидневную рабочую неделю на «шестидневку», оставив для россиян только один выходной день — воскресенье.
По мнению Дерипаски, это поможет быстрее справиться со сложностями в экономике.
Невозможность четырехдневной рабочей недели в России объяснили
«И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдем эту трансформацию», — написал предприниматель.