Россиянам стоит перейти на новый рабочий график. С таким предложением выступил российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

По его словам, рабочий день должен длиться 12 часов: с 08:00 утра до 20:00. Также он предлагает сменить пятидневную рабочую неделю на «шестидневку», оставив для россиян только один выходной день — воскресенье.

По мнению Дерипаски, это поможет быстрее справиться со сложностями в экономике.

