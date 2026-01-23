На улицах Самары заметили слона

Из цирка в Самаре сбежал слон — животное заметили прямо на улицах города. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, животное уже удалось вернуть обратно в цирк. Отмечается, что в результате инцидента слон не пострадал — информации о каком-либо ущербе также не поступало.

«В Самаре из цирка убежал слоник и спокойно разгуливал по улицам города. Предварительно, животное уже нашли и вернули. С ним все хорошо», — сообщает источник.

Помимо этого, слон попал на запись камер очевидцев. На получившихся кадрах можно увидеть, как слон разгуливает по заснеженным улицам Самары.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного примата потто.