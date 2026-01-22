В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного примата потто

Сейчас малыш проходит адаптацию в отдельном помещении, расположенном в родительском вольере.

В Московском зоопарке 16 сентября у пары краснокнижных приматов потто Нелии и Нориса появился на свет детеныш, и почти сразу мама его оставила. У потто очень сложное социальное поведение, и в условиях зоопарка мать нередко покидает потомство. После рождения о малыше начали заботиться сотрудники отдела «Приматы», которые следили за его развитием и адаптацией. Детеныша назвали Нейтоном.

«С первого дня жизни детеныш потто в Московском зоопарке находился под чутким вниманием зоологов. Малыша бережно выкармливали специальной смесью из пипетки — поначалу каждые три часа. К концу первого месяца интервал между кормлениями постепенно увеличили до 4–4,5 часа. Перед каждым приемом пищи малышу делали мягкий массаж животика для стимуляции пищеварения. А после кормления его аккуратно вычесывали мягкой щеточкой, имитируя естественное вылизывание. По мере того как детеныш окреп, его начали понемногу выносить на прогулки — это важный шаг в адаптации и развитии», — поделилась Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

В первые дни жизни потто кормили детской молочной смесью, а сейчас в его рацион добавили червей, саранчу и сверчков. Нейтона постепенно приучают к корму для взрослых особей — это фрукты, овощи, креветки, отварная курица и перепелиные яйца. Когда малышу исполнилась неделя, он весил всего 50 граммов, а в начале января благодаря заботе зоологов поправился до 355 граммов.

Сейчас специалисты зоопарка приступили к адаптации Нейтона в семейной группе. Детеныш живет в отдельном помещении, расположенном в родительском вольере, где он может видеть и слышать других потто. Это важный этап для полноценного развития малыша и налаживания общения с родителями.

Увидеть малыша и его родителей можно в экспозиции «Ночной мир» в павильоне «Дом приматов», расположенном на новой территории.

Потто — вид древесных ночных приматов из семейства лориевых, обитающий в тропической Африке. Международный союз охраны природы присвоил ему статус уязвимого.

Эти приматы живут во влажных тропических и горных лесах, а также на плантациях Западной, Центральной и Восточной Африки. Потто отличаются плотным мехом, большими темными глазами, маленькими ушами и крепкими лапами. На их шее есть наросты-шипы, которые используются для защиты от хищников. Животные ведут древесный образ жизни и никогда не спускаются на землю. Они передвигаются медленно и осторожно, цепко держась за ветки.

