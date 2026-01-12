Врач рассказал, как москвичам пережить грядущие морозы

Кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с Рамблером рассказал, как избежать болезни и обморожений в время серьезного зимнего похолодания.

Ранее сообщалось, что в Москву во второй половине января придут настоящие крещенские морозы – температура воздуха в городе опустится до минус 25 градусов.

Любой холод является неестественной средой для организма человека, ведь наша постоянная температура - 36,6 градусов. Поэтому на фоне грядущих холодов следует помнить, что на морозе и на ветру кожа человека очень быстро теряет воду, и ее необходимо защищать. Для этого можно использовать специальные жирные кремы на основе ланолина – перед выходом на улицу ими нужно намазать кожу лица и рук, защитив ее от высушивания. Кроме того, нужно помнить, что холодный воздух – это большая проблема для носа. Это орган, который согревает и увлажняет воздух, и во время сильных морозов его, конечно, тоже нужно оберегать. Необходимо создать условия, чтобы ветер не обдувал вас со всех сторон, сделать это можно при помощи шарфа, который закрывает хотя бы половину лица, капюшона и так далее. Андрей Кондрахин Врач-терапевт, кандидат медицинских наук

Медик отметил, что при сильных морозах важно правильно выбирать одежду и не перегреваться.

«Нужно утепляться. На руках обязательно должны быть варежки или перчатки, на голове – шапка, без нее справится с морозом будет крайне тяжело. Если есть возможность – используйте термобелье. Вместе с тем здесь следует помнить, что перегреться на морозе – это очень плохо. Так что вещи должны быть хлопчатобумажными – они легко впитывают пот… Ну и на морозе, конечно, нужно двигаться. В движении мышцы вырабатывают тепло, и человек согревается», - сказал врач.

Ранее после очередных снегопадов высота сугробов в Москве достигла 49 см.