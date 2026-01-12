Высота сугробов в Москве достигла 49 см после очередных снегопадов. В ближайшие 2-3 дня снежный покров еще немного вырастет, после чего снегопады сменятся морозами, сообщил синоптик Михаил Леус.

Между тем коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды. Осадки не прекращались всю ночь, а по прогнозу, прирост снега в ближайшие дни может составить еще до 16 см. Городские службы вывозят снег с улиц и дворов, в уборке задействована тяжелая техника, так что водителей просят быть внимательными и соблюдать правила.

Из-за снегопада возможны изменения в движении наземного транспорта. Об этом предупредил столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале. Ранее из-за непогоды было изменено расписание рейсов в аэропортах.