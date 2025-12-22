Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о проблемах со зрением, возникающие у заболевших гриппом А россиян.

Как ранее отмечал Telegram-канал Baza, жители России начали терять зрение из-за гриппа A — реакция проявляется через несколько дней после инфицирования. Заболевших беспокоит туман в глазах, расфокусировка и двоение. Осложнения начинают проявляться на третий-пятый день болезни. Так, одна москвичка отметила, что у нее резко ухудшилось зрение буквально за несколько дней: яркие надписи стали двоиться, в темных помещениях стало сложнее ориентироваться.

Любое воспалительное заболевание, в частности грипп А, влияет на все такни. Конечно, грипп А больше тропен к верхним и нижним дыхательным путям, но воспаления при нем идут во всем организме, поэтому из-за него страдают все органы. Кроме того, такое острое вирусное заболевание, как грипп А, способно «вскрыть иммунитет», а это, в свою очередь, может привести к развитию вирусного и бактериального конъюнктивита. И в таком случае у пациента действительно возможно ухудшение зрения и даже его потеря. Это связано с тем, что при воспалении структура глаза, которая должна быть прозрачной, начинает мутнеть. Андрей Кондрахин врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Проблемы со зрением могут усугубиться при неправильном лечении гриппа А, подчеркнул медик.

«Главная профилактика подобных осложнений — это своевременная вакцинация. Но если человек все же заболел гриппом А, то ему нужно меньше двигаться – лежать дома и никуда не ходить. Ведь когда заболевший человек много двигается, то это увеличивает нагрузку не его ослабленный иммунитет, и он может «подцепить» еще что-то. Вместе с тем нужно отметить, что при любом ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу, а привычка к самолечению здесь может привести к потере зрения», - отметил эксперт.

Ранее специалисты спрогнозировали пик заболеваемости гонконгским гриппом в РФ в январе.