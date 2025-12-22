Жители России начали терять зрение из-за гриппа A — реакция проявляется через несколько дней после инфицирования. Об этом в понедельник, 22 декабря, рассказали в Telegram-канале Baza.

Заболевших беспокоит туман в глазах, расфокусировка и двоение. Осложнения начинают проявляться на третий-пятый день болезни. Так, одна москвичка отметила, что у нее резко ухудшилось зрение буквально за несколько дней: яркие надписи стали двоиться, в темных помещениях теперь сложнее ориентироваться.

Женщина обратилась за помощью в «Микрохирургию глаза» им. С. Н. Федорова. Врачи поставили девушке диагноз «Синдром сухого глаза в результате перенесенной инфекции». В клинике подтвердили, что внезапное падение зрения — осложнение после гриппа.

Специалисты добавили, что зрение может «упасть» как через одну–три недели из-за аутоиммунной реакции, так и за пару дней в ходе болезни.

Стало известно о ситуации с гонконгским гриппом в России

Данный случай не единичный — количество пациентов с похожей проблемой стремительно растет с середины ноября. Пострадавшим назначают лечение каплями, уточнили в публикации.

Между тем в стране фиксируют резкий рост случаев заражения агрессивным гриппом А (H3N2), штамм которого получил название «гонконгский». Болезнь развивается стремительно: взрослые «падают» за пару часов, а маленькие дети — за 15–30 минут.