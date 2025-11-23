Треш-блогеру «Руки-Базуки» грозит ампутация

Кириллу Терешину, известному как «Руки-Базуки», грозят серьезные неприятности. 29-летнему блогеру требуется несколько операций по пересадке кожи.

© Соцсети

Терешин начал накачивать свои руки синтолом в 2017 году. Его бицепсы увеличились до неестественных размеров и стали твердыми, как камень. Позднее блогер столкнулся со страшными последствиями: ему неоднократно делали операции, чтобы сохранить руки.

Теперь же Терешину требуется сразу три специалиста: сосудистый, пластический и реконструктивный хирурги, пишет gazeta.ru. Кожа на руке лопнула и начался некроз.

Сейчас хирургические вмешательства невозможны из-за плохих анализов Терешина. Врачам нужно стабилизировать состояние молодого человека, но с каждым днем гниение тканей руки усиливается.

Напомним, что известность к Терешину пришла после того, как он начал показывать всем свои неестественно огромные руки, в которые вкачал синтол. Это вещество медленно его убивало, поэтому в какой-то момент он удалил часть его с риском для жизни.