Блогеру «Руки-Базуки» могут ампутировать конечности

Блогер Кирилл Терешин из Пятигорска, которого знают под псевдонимом «Руки-Базуки» сильно болен и может оказаться на операционном столе. По мнению дерматолога-подолога, молодому человеку могут ампутировать руки из-за многочисленных пластик. Об этом она сообщила в разговоре с Kp.ru.

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Эксперт подчеркнула, что на новых фотографиях знаменитости можно заметить, как ухудшается его внешний вид. Ранее из рук Кирилла уже удалили большую часть вазелина, но они все равно выглядят красным, местами даже синими и припухшими.

«Происходящие изменения в теле связаны с многочисленными инъекциями. Он полностью "сделанный". Везде силикон, который плохо приживается. Шрамы у него не от пластических операций, а от введения препаратов. Все это очень опасно и грозит отмиранием тканей. Кирилл явно сильно болен», – объяснила специалист.



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Дерматолог добавила, что блогер вкалывал гиалуроновую кислоту, которая может провоцировать флегмоны и абсцессы. Ткани перегружены, в какой-то момент парню может стать совсем плохо.

Напомним, что известность к Терешину пришла после того, как он начал показывать всем свои неестественно огромные руки, в которые вкачал синтол. Это вещество медленно его убивало, поэтому в какой-то момент он удалил его с риском для жизни. При этом он продолжил изменять свою внешность с помощью пластических операций. Кирилл сделал скулы и увеличил губы.

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