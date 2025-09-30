В возрасте 88 лет умер актер Геннадий Нилов. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

Согласно сообщению Союза, Нилов ушел из жизни 29 сентября — он не дожил до своего 89-летия 2 дня. Российскому зрителю он был наиболее известен по роли в комедии Генриха Оганесяна «Три плюс два».

«29 сентября 2025 года, за 2 дня до своего 89-летия, ушел из жизни член Союза кинематографистов России, актер театра и кино Нилов Геннадий Петрович (1936-2025). В первый раз Геннадий Нилов снялся в кино ещё в детском возрасте, в массовке фильма “Подвиг разведчика”, где в главной роли был его дядя Павел Кадочников На четвертом курсе института Геннадий Нилов сыграл эпизоды в фильмах “В твоих руках жизнь”, “Шинель” и “Поднятая целина”. При поступлении Геннадия Петровича на киностудию “Ленфильм” он сразу же получил главную роль в фильме “Человек с будущим”, где сыграл молодого изобретателя Ивана Кондакова», — сказано в сообщении.

Прощание с артистом состоится 1 октября в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга в 10 часов.

