Умер экс-главред культового журнала эпохи перестройки

Известный журналист Виталий Коротич, который руководил журналом «Огонек» в период перестройки, скончался в возрасте 89 лет. Об этом заявил историк Виктор Мироненко в Facebook* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Как уточняется, Коротич умер 29 сентября в московской больнице. Мироненко вспомнил о журналисте добрым словом.

«Он человек был, человек во всем», — написал историк.

Коротич родился в Киеве в 1936 году. Он получил образование в медицинском институте и Киевском государственном педагогическом институте иностранных языков. В 1966 году он стал членом правления Союза писателей СССР.

В 1986 году он был назначен главным редактором журнала «Огонек». За два года его тираж увеличился с 1,5 миллиона до 4,5 миллионов экземпляров.

