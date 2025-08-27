Названы подарки, которые нельзя вручать педагогам

Опрошенные RT эксперты рассказали, какие подарки можно и нельзя дарить учителям.

Как объяснил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, законодательство России не содержит прямого запрета на вручение подарков педагогам.

«Вместе с тем статья 575 Гражданского кодекса устанавливает для них чёткий финансовый лимит: максимальная допустимая стоимость подарка не может превышать 3 тыс. рублей. Это правило является обязательным для исполнения и направлено на предотвращение коррупционных рисков», — отметил эксперт.

По его словам, родителям следует быть особенно внимательными, поскольку нарушение этого лимита, даже по незнанию, может быть расценено как попытка дачи взятки со всеми вытекающими правовыми последствиями.

«Естественно, маловероятно, что за каждым подарком каждому учителю кто-то будет следить и изучать его стоимость, но лучше обезопасить как себя, так и самого учителя», — посоветовал специалист.

Отдельно, по его мнению, стоит обратить внимание на следующие ключевые аспекты.

«Подарок от класса считается единым презентом, поэтому его совокупная стоимость не должна превышать 3 тыс. рублей, независимо от количества сдавших средства родителей. Денежные средства и денежные эквиваленты (например, подарочные сертификаты) — наиболее рискованная форма благодарности, которую мы настоятельно не рекомендуем рассматривать», — подчеркнул Поздняков.

Оптимальным выбором являются недорогие, но практичные или символические вещи: цветы, книги, канцелярские принадлежности или сувениры, посоветовал он.

По словам эксперта, чек от покупки лучше сохранить.

«Также отмечаем, что многие школы самостоятельно вводят внутренние ограничения, вплоть до полного запрета на любые подарки. Во избежание неловких ситуаций этот вопрос рекомендуется уточнить заранее», — разъяснил Поздняков.

С приближением 1 сентября, Дня знаний, многие родители и ученики задумываются о том, как сделать этот день особенным и запоминающимся. Вместо традиционного букета цветов, который, хотя и приятен, быстро увядает, можно выбрать более оригинальные и долговечные подарки для учителей. Юлия Лапшинова, декоратор бренда modi, в интервью для РИАМО предложила несколько креативных идей.

Вместо традиционного букета, можно подарить что-то долговечное и душевное. Например, красивую рамку для фотографий с открыткой или фотографией выпускников. Это поможет сохранить теплые воспоминания о школьных годах.

Для более символичного подарка подойдёт набор для выращивания растений: миниатюрный сад или семена с милой надписью. Такой подарок символизирует рост и развитие.

Учителя оценят качественную канцелярию с необычным дизайном. Это не только полезно, но и поднимет настроение. Для создания уюта можно подарить интерьерные аксессуары — вазы, подсвечники или диффузоры в нейтральных тонах и с универсальным дизайном.

Маркетолог Юрий Караванов в интервью радио Sputnik рассказал, какие подарки можно вручать учителям 1 сентября помимо цветов.

Конечно, букет цветов является устоявшимся традиционным вариантом, который никогда не устареет и не выйдет из моды. Так ученик может проявить заботу и порадовать педагога, однако важно помнить, что букет не должен оказаться слишком огромным и дорогостоящим.

В качестве небанального подарка можно с помощью нейросетей создать комикс, в котором будет отражена история, связанная с учителем и его учениками. Этот комикс затем можно распечатать и в виде журнала подарить учителю. Кроме того, есть вариант учесть персональные предпочтения педагогов.

Букет цветов на День знаний в этом году обойдется примерно в 4 тыс. рублей. По данных аналитиков, это выше прошлогоднего уровня на 9%. Зачастую флористы предлагают не только букеты, но и сразу дополняют их подарочными сертификатами, чаем или сладостями. Какие цветы, с дополнением или без, лучше всего преподнести учителю на 1 сентября, Авторадио рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова:

"Проверенная классика - это всегда надежно. То есть роза - традиционный подарок, традиционные цветы, которые дарят в любом случае. Поэтому это уже беспроигрышный вариант. Если вам хочется как-то отличиться, я имею в виду в этот сезон, очень хорошо и так неожиданно смотрятся подсолнухи. Если вы хотите такой классический вариант - это хризантемы. Одноголовые хризантемы, они очень разные по виду, по цвету. То есть как бы такой букет из, скажем, одноголовых хризантем для человека, который вы видите впервые, это тоже надежный вариант".

Эксперт, также отмечает, что если ваш учитель - мужчина, то также можно подарить ему букет.

"Традиционно мужские цветы- это, скажем, геордины, гладиолусы и те же самые хоризантемы. Если розы именно хочется подарить, то это уже какие-то более темные окраски, такой бордового цвета, ну такие вот строгие цвета".

Россияне рассказали, какие товары приобретают к 1 сентября в последний момент. Соответствующий опрос провел сервис «Работа.ру» совместно с аналитиками ЮKassa. В исследовании приняли участие больше 3200 респондентов.

Четверть из них сообщили, что готовятся отправить детей в школу в этом году. При этом лишь 58 процентов уже закупились всем необходимым. Обувь купили или только собираются это сделать 78 процентов, канцтовары — 75 процентов. Кроме того, актуальными категориями покупок являются школьная и спортивная формы — 69 и 58 процентов, соответственно.

Рюкзаки приобрели 44 процента респондентов, книги — 25 процентов. Подарки для учителей планируют купить 11 процентов родителей.

Если говорить о денежных тратах, то четыре процента опрошенных намерены уложиться в сумму до пяти тысяч рублей. Потратить 5–10 тысяч рублей готовы 13 процентов родителей. 38 процентов готовы выложить на сборы к школе 10–20 тысяч рублей.

К расходам от 20 до 30 тысяч оказались готовы 22 процента респондентов, от 30 до 40 тысяч — девять процентов участников исследования, от 40 до 50 тысяч — десять процентов россиян, сообщает 360.ru.

