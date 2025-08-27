Россиянам объяснили, какие подарки можно и нельзя дарить учителям

Опрошенные RT эксперты рассказали, какие подарки можно и нельзя дарить учителям.

Как объяснил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, законодательство России не содержит прямого запрета на вручение подарков педагогам.

«Вместе с тем статья 575 Гражданского кодекса устанавливает для них чёткий финансовый лимит: максимальная допустимая стоимость подарка не может превышать 3 тыс. рублей. Это правило является обязательным для исполнения и направлено на предотвращение коррупционных рисков», — отметил эксперт.

По его словам, родителям следует быть особенно внимательными, поскольку нарушение этого лимита, даже по незнанию, может быть расценено как попытка дачи взятки со всеми вытекающими правовыми последствиями.

«Естественно, маловероятно, что за каждым подарком каждому учителю кто-то будет следить и изучать его стоимость, но лучше обезопасить как себя, так и самого учителя», — посоветовал специалист.

Отдельно, по его мнению, стоит обратить внимание на следующие ключевые аспекты.

«Подарок от класса считается единым презентом, поэтому его совокупная стоимость не должна превышать 3 тыс. рублей, независимо от количества сдавших средства родителей. Денежные средства и денежные эквиваленты (например, подарочные сертификаты) — наиболее рискованная форма благодарности, которую мы настоятельно не рекомендуем рассматривать», — подчеркнул Поздняков.

Оптимальным выбором являются недорогие, но практичные или символические вещи: цветы, книги, канцелярские принадлежности или сувениры, посоветовал он.

По словам эксперта, чек от покупки лучше сохранить.

«Также отмечаем, что многие школы самостоятельно вводят внутренние ограничения, вплоть до полного запрета на любые подарки. Во избежание неловких ситуаций этот вопрос рекомендуется уточнить заранее», — разъяснил Поздняков.

В свою очередь, Александр Хаминский, юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области также отметил, что основной нормой, регулирующей взаимоотношения родителей и учителей, является ст. 575 ГК РФ.

«Она императивно запрещает дарение подарков работникам образовательных учреждений родственниками учеников. Исключения составляют обычные подарки, стоимость которых не превышает 3 тыс. рублей. При этом следует отметить, что если дорогостоящий подарок захочет подарить своему педагогу взрослый выпускник, уже окончивший учебное заведение, в этом не будет никакого криминала», — заключил юрист.

