Удивившая Путина девушка раскрыла секрет молодости

Удивившая президента РФ Владимира Путина девушка — второй помощник капитана «Атомфлота» Нина Вдовина — рассказала, как Арктика помогает сохранить молодость. Об этом сообщают «Вести».

В интервью тележурналистам Нина Вдовина призналась, что

школу она закончила в 2009 году. Потом поступила в колледж и связала свою жизнь с Арктикой.

«Восприняла так, что арктические условия, север позволяют сохранять возраст, чуть-чуть подмораживают людей», — сказала Вдовина.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин нанес визит в Саров, где встретился с молодыми сотрудниками атомной отрасли. Одна из девушек задала вопрос о Севморпути, после чего выяснилось, что она работает вторым помощником капитана.

Это очень удивило президента, который счёл, что Вдовина еще учится в школе.