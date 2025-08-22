Путина удивило звание девушки в Сарове

Президент России Владимир Путин удивился высокому званию молодой девушки в Сарове. Об этом сообщает РБК.

Во время встречи со студентами в Сарове, молодая девушка задала Путину вопрос о важности Севморпути. В ответ президент спросил ее о занятости — оказалось, что девушка работает вторым помощником капитана.

«Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти! Честно! Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана!», — заявил он.

Ранее Путин приехал в закрытый город ядерщиков Саров в Нижегородской области.