Вассерман отреагировал на идею о запрете мата в интернете

Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение о блокировке контента с матом в интернете.

Ранее в нижнюю палату парламента внесли законопроект о блокировке контента с нецензурной лексикой в сети. Автор документа — депутат от партии ЛДПР Андрей Свинцов — предлагает блокировать содержащие мат материалы на сайтах и в социальных сетях. Причем, по идее парламентария, «запикать» или замаскировать нецензурщину нужно абсолютно везде либо удалить такой контент с площадок.

Боюсь, что говорить об этой инициативе я без мата не берусь. Мат – это инструмент выражения особо сильных эмоций. И, на самом деле, проблема заключается в том, что человек, пользующийся матом бездумно, тем самым лишает самого себя возможности выражать особо сильные эмоции. И если мы будем блокировать мат, то мы тоже лишимся возможности выражать особо сильные эмоции. Не думаю, что это будет полезно. Другое дело, что людей надо учить культуре в самых разных ее проявлениях. Это касается и того, для каких эмоций уместен тот или иной накал выражений. Поэтому тут, как всегда, гораздо уместнее объяснять, а не запрещать. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

В интернете действуют те же правила, что и в повседневной жизни, добавил парламентарий.

«Поэтому наказание за мат в сети не может быть жестче, чем наказание за нецензурную лексику в повседневной жизни… Если будет ужесточение в реальной жизни, скажем, если начнут активно штрафовать тех, кто матерится со сцены, то после этого начнут штрафовать и тех, кто матерится в интернете», - сказал он.

