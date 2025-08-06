Эксперт оценил идею штрафовать родителей за матерящихся детей

Психолог Кирилл Липский в разговоре с Рамблером рассказал о причинах использования нецензурной лексики несовершеннолетними, а также оценил предложение уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой ввести в России штрафы для подростков, которые ругаются матом, и их родителей.

Ранее Мишонова в комментарии для издания «Газета.Ru» отметила, что подобная практика уже действует в Казахстане - там штрафы грозят подросткам в возрасте от 16 лет и родителям, если ребенку от 14 до 16 лет. «Мне нравится этот опыт Казахстана. ~Я бы штрафовала родителей детей начиная с 11 лет~, потому что они еще раньше начинают употреблять эти слова, и ставила бы на вид», - заявила омбудсмен.

На самом деле, дети и подростки зачастую используют нецензурные выражения не из-за сломанной психики, а ввиду то, что мат в нашей культуре – это мощный социальный инструмент. Мат используется несовершеннолетними по нескольким причинам. Во-первых, это способ для подростка, который становится самостоятельным человеком, сепарироваться, отделиться от взрослых. Тут речь идет о классическом подростковом бунте. Также использование бранных выражений подростком может быть свидетельством его принадлежности к определенной группе. Если в его компании ругаются матом, то отказ от крепких выражений – это риск стать в ней изгоем, а использование мата в подобных случаях – это какая-то «крутость». Об этом многие знают. Кроме того, используя мат, ребенок может выражать свои эмоции, такие как гнев, боль или восторг, когда ему не хватает словарного запаса. Вместе с тем причиной употребления обсценной лексики быть копирование ребенком поведения значимых для него взрослых людей. Это, в первую очередь, могут быть его родители, а также различные блогеры, друзья, другие родственники и так далее. При этом если подросток использует бранные слова эпизодически, то это не говорит о наличии у него проблем с психикой. Если же мат становится для него основным способом коммуникации и идет в сочетании с агрессией или аутоагрессией, то это уже может сигнализировать о наличии у него тревоги, депрессивного эпизода или отсутствии эмоциональной поддержки со стороны близких людей. Кирилл Липский Психолог, эксперт по семейным отношениям, специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии и гештальт-терапии

Эксперт усомнился в том, что введение штрафов для родителей за их матерящихся детей пойдет им на пользу.

«Это даже может им навредить. Данная идея выглядит как попытка залатать проблему, не разобравшись в ее истоках. В реальности такой подход может усугубить ситуацию, ведь подростковый возраст – это время бунта, а не послушания. Возраст с 11 до 17 дет – это период сепарации, когда подросток сознательно отдаляется от родителей и пробует свою идентичность. Это, в том числе, может происходить посредствам языковых выражений. И если государство начнет давить на подростка через его родителей, то реакция его может быть обратной. Подросток станет скрывать свою речь, но не откажется от мата. Он просто не будет употреблять его там, где не нужно. А это будет загонять его в рамки. И мат в данном случае превратится в еще больший символ свободы. Так что штрафы не устранят причину использования нецензурной лексики подростками, но при этом сделают ее еще более привлекательной», - отметил Липский.

Родители подростков не всегда могут контролировать их речь, подчеркнул специалист.

«С 11 лет главный источник языка для ребенка – это даже не семья, а его окружение в целом – друзья, интернет, кумиры и так далее. Если во дворе или в школе подростка все вокруг матерятся, то он будет копировать эту модель, даже если у него дома будет читая речь. Родители физически не могут отслеживать каждое слово ребенка, произнесенное им вне дома. Это нереально. Так что введение штрафов либо приведет к постоянным конфликтам между родителями и их детьми, мол, опять ты нам штраф заработал, либо даст иллюзию того, что проблема решена. Мол, мы ребенка наказали, значит, все в порядке. Но на деле язык подростка в данном случае не изменится», - сказал психолог.

Введение штрафов за мат у подростков может ударить по неблагополучным семьям, в которых использование нецензурной брани является частью повседневного общения, добавил Липский.

«Из-за штрафов ругаться матом в таких семьях меньше не станут. Штрафы либо не смогут оплатить, либо просто проигнорируют. Вот и все. При этом ответственные родители, которые и так пытаются оказывать влияние на своего ребенка, будут испытывать двойной стресс. С одной стороны, они не могут контролировать подростка тотально, а, с другой стороны, их наказывают за то, что они не справляются. В результате здесь у людей возникает чувство беспомощности, а проблема не решается. Поэтому в данном вопросе нужен комплексный подход. Необходимо не наказывать, а различными способами помогать. Речь детей – это зеркало среды, а не только семьи. Пока мат у нас остается частью уличной и цифровой культуры, подростки будут его использовать. А деньги из карманов родителей никоим образом не изменят эту культуру», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что рэперу Олегу Майами может грозить штраф и арест за мат на сцене.