«Это не предел»: ученый объяснил сдвиг Камчатки на два метра

Главный научный сотрудник Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков назвал сдвиг полуострова Камчатка на 2 метра «обычным явлением». Об этом сообщает РБК.

По словам Тишкова, подобные сдвиги часто происходят в районах с повышенной тектонической активностью. При этом ученый добавил, что сдвиги могут достигать даже десятков метров — подобное наблюдалось и на Камчатке — после землетрясения в 1952 году.

«Космические снимки фиксируют постоянные изменения конфигурации морских берегов, появление новых и исчезновение островов в районах повышенной тектонической и сейсмической активности. Камчатка — район, где это происходит постоянно. А 2 м — это не предел», — рассказал Тишков.

К этому заявлению присоединился старший преподаватель географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов. По его словам, в Тихоокеанском огненном кольце регулярно происходят землетрясения из-за погружения океанической плиты под континентальную. В этой зоне находится и Камчатка.

«Сами по себе землетрясения и извержение вулканов — это настолько мощные процессы, что человек со своей техникой и даже ядерным оружием пока не способен достичь таких мощностей. Одно землетрясение, особенно такое крупное, это сотни, если не тысячи бомб, сброшенных на Хиросиму», — добавил он.

Напомним, что 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение с 1952 года. Позже Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что полуостров сместился на 2 м.