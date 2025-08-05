Часть полуострова Камчатка сдвинулась после землетрясения

В результате масштабных землетрясений произошел сдвиг южной части Камчатки на юго-восток. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в местном филиале геофизической службы РАН.

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По словам экспертов, подобное явление напоминает 2011 год, когда в Японии сместился из-за подземных толчков регион Тохоку.

— Петропавловский куст станций сместился несколько скромнее. Эта картина смещений согласуется с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум достигался на южном фланге нашего громадного очага, что и обеспечило полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске, и недостаточно полноценный — в Петропавловске-Камчатском, — уточнили в пресс-службе ведомства.

За последнюю неделю на Камчатке произошли десятки афтершоков после мощного землетрясения. Подземные толчки разбудили несколько вулканов, которые «спали несколько сотен лет». Как произошли извержения и какие у этого будут последствия — в материале «Вечерней Москвы».

На Камчатке зафиксировали новое землетрясение и десятки афтершоков

Специалисты отметили, что это землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана.