Путин сфотографировался с мальчиком в Петербурге

В Петербурге школьник прорвался сквозь толпу на Дворцовой площади к президенту России Владимиру Путину и попросил его о совместном фото. Видео публикует телеканал «Звезда».

Путин сначала пообщался с ребенком и спросил, нравится ли ему праздничная атмосфера в центре города, где отмечают День ВМФ.

«Да, очень нравится! Я знаю, наглая просьба, но можно сфоткаться?» — спросил мальчик.

«Так и сделаем», — согласился президент.

Школьник включил камеру на смартфоне и передал его сотруднику ФСО, который сделал снимок.

Взяв смартфон, мальчик поблагодарил Путина и, довольный, скрылся.

Путин поднялся на борт фрегата "Адмирал Григорович"

«Браво!» — зашумели после этого в толпе, окружавшей главу государства.

Ранее сообщалось, как в день ВМФ Владимир Путин пообщался в центре Петербурга с жителями и гостями города.