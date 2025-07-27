Путин сфотографировался с мальчиком в Петербурге
В Петербурге школьник прорвался сквозь толпу на Дворцовой площади к президенту России Владимиру Путину и попросил его о совместном фото. Видео публикует телеканал «Звезда».
Путин сначала пообщался с ребенком и спросил, нравится ли ему праздничная атмосфера в центре города, где отмечают День ВМФ.
«Да, очень нравится! Я знаю, наглая просьба, но можно сфоткаться?» — спросил мальчик.
«Так и сделаем», — согласился президент.
Школьник включил камеру на смартфоне и передал его сотруднику ФСО, который сделал снимок.
Взяв смартфон, мальчик поблагодарил Путина и, довольный, скрылся.
Путин поднялся на борт фрегата "Адмирал Григорович"
«Браво!» — зашумели после этого в толпе, окружавшей главу государства.
Ранее сообщалось, как в день ВМФ Владимир Путин пообщался в центре Петербурга с жителями и гостями города.