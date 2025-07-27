«Ничего себе, Путин!» Президент пообщался с народом в Петербурге

В день ВМФ России Владимир Путин пообщался в центре Санкт-Петербурга с жителями и гостями города. Видео общения появилось в официальном телеграм-канале Кремля.

Появление Путина в центре города вызвало ажиотаж, его немедленно обступили горожане и гости северной столицы.

В кадр, в частности, попал эпизод, где глава государства стоит на автобусной остановке вблизи Дворцовой площади и активно беседует с мужчиной пенсионного возраста в форме моряка. С собой мужчина принес флаг ВМФ СССР. Президент пожал ему руку и обнял.

«Ничего себе, Путин!», — говорит одна из женщин в толпе, собравшейся вокруг президента.

После этого Путин также пофотографировался с желающими.

Сегодня в России отмечают день ВМФ. Планирующийся в Петербурге морской парад был отменен по причинам безопасности. Путин прибыл в город, проверил по видеосвязи ход оперативных морских учений «Июльский шторм» и поздравил всех причастных к ВМФ с профессиональным праздником.