Розенбаум поставил «диагноз» Зеленскому

Народный артист России Александр Розенбаум прокомментировал санкции, которые в его адрес ввел Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Розенбаума, санкции являются проявлением «аллергии на все русское». В своем комментарии артист также напомнил, что он является врачом — в 1974 году Розенбаум получил диплом врача-терапевта общего профиля по специализации «Анестезиология-реаниматология».

«Я как доктор думаю, что у Зеленского весеннее обострение аутоиммунных процессов, попросту говоря — аллергия на все русское. <...> Видимо, на кошек, в первую очередь. Только этим могу объяснить введение санкций в отношении Куклачева. Что до меня, то было весело», — заявил он.

Ранее Владимир Зеленский подписал санкционный список, в который попал ряд российских звезд шоу-бизнеса. Помимо Розенбаума в него также попал клоун Юрий Куклачев, актер Никита Джигурда, певец Shaman, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, телеведущий Оскар Кучера и другие.