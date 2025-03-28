Народные дружины снова наводят порядок на улицах

В Подмосковье, в одинцовском микрорайоне Новая Трехгорка задержали мужчину, пристававшего к прохожим на улице. При проверке документов оказалось, что задержанный находится в розыске за преступления, совершенные в другом регионе. В Раменском округе одну из деревень терроризировала группа молодых людей - их призвали к порядку. В Щелкове выявили два десятка нелегальных мигрантов. И все эти добрые дела сделаны руками народных дружинников.

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Синдром Нади Клюевой

Помните советский фильм "Самая обаятельная и привлекательная", снятый во времена начала перестройки? Там как раз есть эпизод про народных дружинников. Главная героиня Надя Клюева согласилась выйти на вечернее патрулирование улиц вместо коллеги, который ей нравился. И наутро явилась на работу с фингалом на пол-лица и зароком более не соваться в дружину. Пыталась разнять драку двух нетрезвых джентльменов, ну и попала под раздачу. Похожая история, только с другим финалом, случилась с жителем Балашихи Романом Яшагиным. Он сделал замечание нетрезвой компании, резвившейся во дворе его дома, - и попал в больницу с переломом челюсти и множественными гематомами. А вылечившись, вступил в местную народную дружину, чтобы никто из его близких под такие раздачи у собственных домов больше не попадал. "Хочу, - говорит, - чтобы моя семья ночами спокойно спала, а дети не боялись ходить по улицам родного города".

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"У нас все дружинники - местные жители, которые хорошо знают все проблемные с точки зрения общественного порядка территории", - рассказывает "РГ" командир Балашихинской народной дружины Дмитрий Манышин. У него в подчинении есть даже семейные подряды - Юрий и Вероника Дербиловы, Александр и Анна Харины. Причем в обеих семьях первыми в дружинники пришли именно жены. И если поначалу на добровольных помощников полиции местные жители внимания обращали мало, то теперь многих знают в лицо. "Бывает, идешь по парку - и даже говорить ничего не нужно. Граждане видят нас и начинают спешно собирать свои бутылки", - улыбается Александр.

К слову, и в Новой Трехгорке дружина была создана потому, что местные жители столкнулись с агрессией некоторых новоселов. Не секрет, что значительная часть квартир в новостройках сдается приезжим. А они не всегда уважают наши законы, в частности, закон о тишине. "Мы пару месяцев послушали дискотеки из машин, потом решили, что нас это сильно не устраивает. Пытались решать вопрос в правовом поле, но что сделает один участковый, у которого рабочий день заканчивается на пять часов раньше, чем начинались концерты? Собрались и пошли по дворам патрулем. За полгода приучили всех арендаторов и к тишине, и к порядку", - рассказывает местный житель Григорий Тамчук. У местных жителей есть телефоны дружинников, и теперь на то, чтобы призвать кого-то к порядку, у них уходит несколько минут.

Три тысячи смелых

Сегодня в народных дружинах Московской области работают порядка трех тысяч человек. Как и во времена Нади Клюевой, они патрулируют улицы исключительно в свободное от основной работы время и денег за это не получают. А вот готовить их к работе на улицах стали основательно. Как говорит профессор Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД Юлия Клочко, теперь среди обязательных для дружинников навыков значатся основы рукопашного боя, обращение с огнестрельным оружием и оказание первой медицинской помощи. "Они изучают и законодательство, чтобы суметь объяснить нарушителям спокойствия, в чем они не правы, и самим не выходить за рамки закона", - объясняет Клочко.

Все народные дружинники работают в форме, непременными атрибутами которой являются бронежилет, рация, видеорегистратор и... балаклава - это для тех, кто по каким-то причинам не хочет, чтобы все знали, чем он занимается в нерабочее время. Интересно, что женщины-дружинники балаклав никогда не носят, а вот мужчины - частенько. Как объяснил "РГ" один из работающих в балаклаве: "У меня ученая степень и два десятка научных трудов. На работе не поймут, зачем я вечерами хулиганов по дворам гоняю". Получить кулаком по балаклаве ученый муж при этом не боится. Дело в том, что народные дружинники по закону могут работать только вместе с сотрудником полиции. То есть не совсем без защиты.

Не на своих двоих

Согласно официальной статистике главного управления региональной безопасности Подмосковья, только за последние полгода народными дружинниками пресечено 795 противоправных деяний. В основном, конечно, речь идет о распитии спиртного в общественных местах, но в статистике значатся и 211 нарушений миграционного законодательства, 118 мелких хулиганств, а также два предотвращенных случая торговли наркотиками и одно преступление, связанное с подделкой документов.

Поэтому власти в дружинниках заинтересованы. Настолько, что даже готовы обеспечивать их служебным транспортом. "Область большая, много сельской местности, где тоже необходимо следить за соблюдением общественного порядка, поэтому автотранспорт народным дружинам необходим", - говорит руководитель ГУРБ Кирилл Карасев. Первые три машины ушли в Раменское, Щелково и Долгопрудный. И не какие-нибудь малолитражки, а вместительные "ГАЗ-Соболь". "Проходимость у этой машины что надо - как раз для сельских дорог", - радуется командир Щелковской народной дружины Александр Чуйков.

Кстати

Стать народным дружинником в Подмосковье просто. Нужно обратиться в местную администрацию или ближайший отдел полиции. Требований к соискателям тоже немного: граждане России старше 18 лет, несудимые, не состоящие на наркологическом или психиатрическом учете.