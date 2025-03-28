Социологи рассказали о счастливых россиянах

Уровень счастья россиян слегка подрос по сравнению с предыдущим годом, эмоциональный фон стабилен. Об этом Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Уточняется, что индекс благополучия включает в себя три показателя: степень удовлетворенности жизнью, ощущение счастья и самооценку положения в социальном мире. В марте 2025 года индекс составил 6,7 пункта из 10 возможных, при это уровень счастья вырос до 7,27 балла по сравнению с 7,2 в 2024 году.

Кроме того, у молодежи до 30 лет за прошедший год индекс еще немного вырос (до 7,5). При этом самый высокий показатель индекса у обеспеченных людей (7,8).