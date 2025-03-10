Умерла актриса Людмила Даньшина

Актриса Людмила Даньшина умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

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Как сообщает источник, 7 марта актрисе исполнилось 69 лет. Причины смерти Даньшиной не сообщаются.

Даньшина окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства в 1981 году, после чего выступала с государственным джаз-оркестром РСФСР под управлением Леонида Утесова. В театр Даньшина пришла в 1982 году — она стала выступать на сцене Ульяновского театра драмы. Российскому зрителю она запомнилась по ролям в постановках «Горе от ума», «Примадонна», «Спящая красавица» и «Суматоха в Париже или Спасибо, Анна».

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