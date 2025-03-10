Умер актер из сериала «Ставка больше, чем жизнь» Мирецкий

На 93-м году жизни скончался польский актер Анджей Мирецкий, известный в России по роли в сериале «Ставка больше, чем жизнь». Об этом сообщается в его профиле агрегатора IMDb.

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Отмечается, что Мирецкий скончался 1 марта. Причина и обстоятельства смерти актера неизвестны. При этом указывается, что Мирецкий умер в США.

Актер родился в 1932 году в Варшаве. Он работал во многих польский театрах, а на экране дебютировал в середине 1950-х годов. В 1981-м году уехал в США, где основал Польский театр в Кливленде при Ассоциации поляков Америки. В России Мирецкий известен по ролям в таких картинах, как «Ставка больше, чем жизнь», «Секрет Энигмы» (сыграл Гитлера), «Три шага по земле» и других.