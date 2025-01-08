Azerbaijan Airlines прекратила полеты в Казань

Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) на неопределенный срок приостановила полеты по маршруту Баку — Казань — Баку. Об этом сказано в заявлении авиакомпании.

В среду AZAL выпустила специальное сообщение о прекращении полетов между двумя городами.

«В связи с недавним закрытием воздушного пространства над российским городом Казань AZAL приостанавливает на неопределенный срок все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку в целях безопасности», — сказано в сообщении.

В AZAL отметили, что всем пассажирам, имеющим билеты на это направление, полностью вернут средства без штрафных санкций или произведут перебронирование. Для этого надо обратиться в авиакомпанию по электронной почте.

В авиакомпании добавили, что будут внимательно отслеживать ситуацию, пассажиров проинформируют об изменениях.

Ранее AZAL уже отменила полеты в несколько городов России, однако сохранила рейсы в Москву и Петербург, где существуют крупные азербайджанские диаспоры.

На этой неделе президент Азербайджана заявил, что вина за крушение самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines лежит на «представителях России».