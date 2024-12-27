Авиакомпания Azerbaijan Airlines сообщила о приостановке с 28 декабря рейсов из Баку в некоторые города России. Так, она не будет осуществлять полеты в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минводы и Махачкалу, передает РИА Новости.

Сегодня самолет Azerbaijan Airlines, который летел в Минводы из Баку, вернулся в аэропорт вылета. По данным авиаперевозчика, командир лайнера решил развернуться после того, как получил данные о закрытии воздушного пространства над Махачкалой. Как стало известно, самолет успешно приземлился в аэропорту Баку.

При этом авиакомпания подчеркивает, что AZAL продолжит совершать рейсы в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск, передает «Интерфакс».

Подчеркивается, что решение о приостановлении полетов в эти семь городов РФ приняло Государственное агентство воздушной авиации Азербайджана.

В среду утром, 25 декабря, пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение возле Актау (Казахстан). После падения судно загорелось. На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек.