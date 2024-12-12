Невеста и сломавший ей челюсть жених расписались в Сочи

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что невеста и жених, который сломал ей челюсть накануне свадьбы, расписались в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению прокуратуры, пара помирилась и решила не отменять свадьбу. При этом конфликт, во время которого мужчина сломал челюсть невесте, произошел из-за организации торжества — девушка попросила жениха позвонить в ресторан и уточнить детали, но он отказался. В результате между ними возникла ссора, в процессе которой мужчина сломал челюсть невесте.

«Свадьба должна была состояться 5 декабря, событие произошло за день до свадьбы, пара поженилась позже», — рассказали в прокуратуре.

В ведомстве также добавили, что после инцидента девушка подала на жениха заявление в полицию. При этом оно еще не было отозвано — молодоженам все еще предстоит увидеться в суде, хотя пара уже планирует завести первенца.

Ранее пресс-служба прокуратуры Адлерского района Сочи сообщила, что в районный суд был направлен обвинительный акт по уголовному делу против мужчины, который перед собственной свадьбой сломал челюсть своей невесте.