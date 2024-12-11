Мужчина в Сочи сломал челюсть невесте перед свадьбой

Пресс-служба прокуратуры Адлерского района Сочи сообщила, что в районный суд был направлен обвинительный акт по уголовному делу против мужчины, который перед собственной свадьбой сломал челюсть своей невесте. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина в Сочи сломал челюсть невесте перед свадьбой
© РИА Новости

Согласно версии следствия, пара поссорилась накануне своей свадьбы. В какой-то момент конфликта мужчина ударил невесту по лицу — в результате у девушки была сломана челюсть. По факту побоев в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ — «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью не опасного для жизни человека».

«В настоящее время по уголовному делу утвержден обвинительный акт, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы», — рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

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