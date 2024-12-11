Мужчина в Сочи сломал челюсть невесте перед свадьбой

Пресс-служба прокуратуры Адлерского района Сочи сообщила, что в районный суд был направлен обвинительный акт по уголовному делу против мужчины, который перед собственной свадьбой сломал челюсть своей невесте. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно версии следствия, пара поссорилась накануне своей свадьбы. В какой-то момент конфликта мужчина ударил невесту по лицу — в результате у девушки была сломана челюсть. По факту побоев в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ — «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью не опасного для жизни человека».

«В настоящее время по уголовному делу утвержден обвинительный акт, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы», — рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

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