Председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал результаты исследования продающихся в России подушек для сна, а также рассказал, на что нужно обращать внимание при их покупке.

Ранее специалисты Роскачества проверили 15 торговых марок подушек с наполнителем из пуха и пера по 57 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. Все, кроме одной подушки, были произведены в России. Выяснилось, что в подушках 12 марок была пыль и пылевые клещи. У пяти из них обнаружили нарушения требований ГОСТ. Восемь из проверенных подушек имели нарушения техрегламента по показателю индекса токсичности в водной среде.

Проблема с непродовольственными товарами во многом схожа с тем, что происходит в области продуктов питания, - во всех сферах проявляется мораторий на проверки [бизнеса]. У многих отечественных производителей, находящихся под мораторием, есть искушение допускать различные манипуляции с составом, с используемыми элементами и материалами, с ведением технологического процесса. В конечном итоге все это приводит к появлению некачественной и небезопасной продукции. При этом производители продолжают получать свою норму прибыли. Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Эксперт добавил, что поступающая на российский рынок импортная продукция делится на две категории.

«Есть продукция, которая ввозится в страну официально, с которой платятся все налоги и сборы, которая проходит процедуру подтверждения соответствия обязательным требованиям и получает декларации и сертификаты, а также снабжается информацией на русском языке. Как правило, желания не доверять такой продукции нет. Вместе с тем существует нелегально ввезенная продукция, которая не проходит все эти процедуры, которая производится из непонятного сырья и непонятных материалов, однако ее все равно реализуют, в том числе через интернет», - отметил он.

О качестве товара может говорить наличие у него специальной цифровой маркировки, подчеркнул специалист.

«Вне зависимости от того, импортный товар или отечественный, эта маркировка показывает, что у него есть настоящий изготовитель или импортер, что товар был произведен с соблюдением всех требований, что у него есть сертификаты, декларации и так далее. Так что такую маркировку в перспективе следует внедрять максимально широко и распространять ее на все виды товаров», - сказал Павлов.

Отвечая на вопрос о правильном выборе подушек, специалист посоветовал приобретать их в крупных торговых сетях и магазинах.

«Кроме того, обязательно нужно проверять наличие сертификатов, деклараций, знака обращения на рынке, информации о товаре на русском языке, наличие сведений об импортере и составе. Если все эти базовые требования соблюдены, то риск купить некачественную подушку минимален. При этом слишком дешевых изделий лучше остерегаться… Раньше некоторые страны, особенно азиатские, ассоциировались исключительно с плохим качеством их товаров, но сейчас у многих компаний-производителей и компаний-импортеров налажена полноценная система сертификации и полноценный контроль. Поэтому сейчас не важно, откуда приходят материалы или сам товар. Даже азиатские производители научились делать качественную и безопасную продукцию, и, напротив, как мы видим, российские производители могут допускать нарушения отечественных техрегламентов», - сказал специалист, подчеркнув, что в условиях моратория на проверки бизнеса даже наличие сертификатов и деклараций не может полностью гарантировать качество продукции.

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