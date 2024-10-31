В Роскачестве объяснили, как проверить оригинальность смартфона при покупке

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с «Газетой.Ru» объяснили, как распознать поддельный смартфон. Независимо от того, где куплено устройство — в проверенном магазине или на онлайн-площадке, всегда существует риск наткнуться на подделку.

По словам экспертов, недорогие смартфоны часто имеют более высокий процент брака, независимо от популярности бренда. Устройства от малоизвестных производителей нуждаются в особенно тщательной проверке.

Чтобы проверить Android-смартфон на подлинность, нужно зайти в настройки, найти пункт с IMEI и ввести его на сайте imei.info для проверки модели. Также рекомендуется обратить внимание на наличие ошибок в интерфейсе и плавность работы смартфона, установкой нескольких приложений — зависания могут указывать на подделку.

Также эксперты рассказали, как отличить оригинальный iPhone от подделки. Следует сравнить серийный номер смартфона с номером на упаковке через раздел «Об этом устройстве» в настройках, проверить IMEI на лотке для SIM-карты — он должен совпадать с номером на упаковке, а также открыть App Store и убедиться, что магазин переведен на русский язык. Не лишней будет установка пары приложений для проверки.

Выявить поддельный смартфон на маркетплейсе можно по некорректному названию товара, опечаткам, несоответствиям характеристикам, отсутствию отзывов и недавней регистрации продавца на платформе.

«Чтобы убедиться в подлинности приобретаемого смартфона, рекомендуем предварительно изучить информацию о модели на официальном сайте производителя. После этого можно приступать к осмотру устройства. Чаще всего мошенники подделывают камеры, заменяя их на муляжи, которые легко отличить. Если у смартфона несколько объективов, необходимо проверить переключения между ними, например, между широкоугольным и макро-объективом», — заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Он также отметил, что качественные устройства не могут стоить слишком дешево. Например, Apple никогда не продает уцененный iPhone на старте продаж. Поэтому объявление о продаже «суперуцененного» устройства, скорее всего, не соответствует действительности.