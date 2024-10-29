В Санкт-Петербурге умер скульптор Евгений Ротанов

Союз художников Санкт-Петербурга сообщил о смерти скульптора и заслуженного художника России Евгения Ротанова. Об этом пишет РИА Новости.

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Отмечается, что Ротанову было 84 года, художник умер в больнице. Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и знакомым скульптора.

«Петербургская культура понесла большую утрату… Человек многогранного таланта, он оставил яркое наследие. В его творчестве значительное место занимали героические страницы истории нашего Отечества. Он принимал участие в создании мемориала "Зеленый пояс Славы". Стал автором памятника воинам-интернационалистам на Серафимовском кладбище. Одна из последних его работ – памятник Александру Блоку на улице Декабристов. Творения Евгения Никитича Ротанова стали узнаваемой частью нашего города», — заявил Беглов.

Ротанов окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной и стал известен благодаря горельефу «Дом Раскольникова», мемориальной доске К. С. Петрову-Водкину на Каменноостровском, а также скульптуре «Новый век» на пересечении улицы Белинского и Моховой.

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