Умер участник программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов

Андрей Черемисинов, многолетний участник программы «Что? Где? Когда?», скончался на 56-м году жизни. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

По данным портала, Черемисинов в течение семи лет защищал интересы знатоков, «помогал разбираться в сложных игровых ситуациях» и вручал приз «Хрустальный атом», отмечая заслуги и выделяя лучшего игрока.

«Черемисинов был по-настоящему разносторонней личностью, занимался большим количеством проектов, в том числе связанных с телевидением, всегда знал, что интересно зрителям», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона также выразил соболезнования родным и близким Черемисинова.

Черемисинов родился в Магаданской области в 1968 году. Он основатель и бывший директор нижегородской телекомпании «Сети НН».

Ранее сообщалось, что в августе на 72-м году жизни умер интеллектуал и бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко.