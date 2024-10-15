Что известно о россиянине, выжившем после двух месяцев дрейфа в море

15 октября Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что экипаж рыболовного судна «Ангел» обнаружил в водах Охотского моря лодку, которая пропала два месяца назад. На ее борту находился изможденный россиянин Михаил Пичугин, а также тела его брата и племянника — все это время мужчина дрейфовал в открытом море. Рамблер собрал все, что известно о выжившем мужчине к этому часу.

Обнаруженный в лодке россиянин потерял во время выживания в открытых водах около 50 кг веса. В данный момент он находится в больнице в Магадане, его жизни ничего не угрожает. Кроме того, судно «Ангел», экипаж которого случайно обнаружил мужчину, также останется в порту Магадана — позже его осмотрят криминалисты, устанавливающие детали произошедшего.

При этом в открытое море лодка вышла еще 4 августа — Пичугин вместе с братом и племянником отправились на Шантарские острова. Согласно планам, они должны были вернуться 9 августа, но перестали выходить на связь. 14 августа их стали искать спасатели. В поисковых мероприятиях участвовал вертолет МЧС РФ, однако найти пропавших не удалось.

Только спустя два месяца лодку обнаружил экипаж рыболовного судна «Ангел» — это произошло из-за того, что Пичугин повесил на свою лодку жилетки для дополнительной заметности. Найденный мужчина был изможден и даже не мог сам забраться на борт «Ангела». Помимо Пичугина в лодке были найдены тела его 49-летнего брата Сергея, а также 16-летнего племянника Ильи. Оба тела были привязаны, чтобы их не унесло в море.

Как позже рассказал сам Пичугин, он выжил благодаря тому, что путешественники взяли с собой 20 литров воды. Однако, этого все равно было слишком мало — мужчине пришлось собирать дождевую воду. Кроме того, на лодке была сухая лапша и горох. В результате родственники Пичугина погибли, а он сам похудел на 50 килограммов. Всего мужчина провел в открытом море 67 дней.

Позже появилась информация о том, что 16-летний племянник мужчины мог умереть от голода, хотя в лодке еще оставался запас еды. Согласно предварительной версии, школьник просто не смог дальше питаться сухой вермишелью и горохом. Предположительно, его отец умер по этой же причине.

Помимо этого, СМИ сообщили о возбуждении в отношении Пичугина уголовного дела. Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Если следователи установят, что лодка Пичугина была недостаточно оснащена на случай ЧС, ему может грозить наказание вплоть до семи лет колонии.