Shot: против выжившего в Охотском море россиянина возбудили уголовное дело

Выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море россиянин Михаил Пичугин стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».

Согласно сообщению источника, в отношении Пичугина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Таким образом мужчине грозит наказание вплоть до семи лет колонии.

В данный момент Пичугин находится в реанимации. Если следствие установит, что во время выхода в море на его судне отсутствовало оборудование для связи о ЧП, а также рации, сигнальные ракеты, спасательные жилеты и другое необходимое оснащение, его могут заключить под стражу.

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Ранее экипаж рыболовецкого судна «Ангел» случайно обнаружил лодку, которая два месяца назад пропала в Охотском море. Все это время в ней находился изможденный Михаил Пичугин, а также тела его брата и племянника.