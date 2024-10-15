В ОПИ отреагировали на массовое отравлением россиян зефиром

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент с массовым отравлением россиян зефиром, купленным в популярных супермаркетах.

Ранее Mash сообщил об отравлении сотен российских покупателей зефиром «Классический», который продают в магазине «ВкусВилл». Все они рассказали о сильной боли в животе и тошноте. Возможной причиной отправления пользователи назвали мальтит — спирт, получаемый из крахмала, который используется в качестве сахарозаменителя и обладает слабительным эффектом. Кроме того, покупатели жаловались на зефир, приобретенный в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток».

В таких случаях максимально правильная позиция – это дождаться официальных результатов разбирательства со стороны компетентных органов, в том числе со стороны Роспотребнадзора. Там должны провести лабораторные исследования и указать, мог ли данный продукт стать причиной отравления людей. Сама торговая сеть признала наличие жалоб на данный продукт и отметила, что в его составе присутствует компонент, который потенциально может влиять на расстройство желудка. Однако в настоящее время необходимо достоверно установить, что все соответствующие факторы действительно имели место и что они привели к негативным последствиям… Будем надеяться, что производитель зефира не допустил превышения концентрации вещества, способного вызвать расстройство желудка, и что дискомфорт потребителей был вызван другими факторами. Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Вместе с тем эксперт рассказал об алгоритме действий для покупателей, столкнувшихся с причинением вреда здоровью из-за некачественных продуктов.

«Прежде всего, нужно обратиться к врачу и зафиксировать факт причинения вреда здоровью - факт отравления или любой другой негативный эффект. Затем по возможности нужно либо найти чек на данную продукцию, либо получить выписку по карте, подтверждающую факт покупки, после чего обращаться в органы Роспотребнадзора. Кроме того, можно написать обращение в прокуратуру. Практика показывает, что если критическая масса подобных обращений достигает определенной величины, то очень активно начинают проводиться мероприятия, направленные на устранение последствий причинения вреда и на предупреждение таких ситуаций. Потребители могут обратиться и за судебной защитой их прав, за возмещением вреда здоровью в судебном порядке, за возмещением морального вреда. Органы Роспотребнадзора сейчас подают иски и в защиту конкретных потребителей, и в защиту пострадавшей группы потребителей. Здесь механизм отлажен», - отметил эксперт.

Общую ситуацию в сфере производства и реализации пищевой продукции Павлов назвал «достаточно печальной».

«Мы видим рост числа нарушений, связанных с производством и реализацией большинства видов переработанной пищевой продукции. Они касаются качества товаров и их безопасности для потребителей. Исключения составляют те категории товаров, где была введена цифровая маркировка, где действует режим запретительной кассы, где более разветвлены инструменты контроля и где государство отслеживает все потоки, все сырье. При этом в остальных категориях на качестве и безопасности продукции продолжает сказываться мораторий [на проверки бизнеса]. Очевидно, что необходима его дальнейшая трансформация. И определенные шаги в данном направлении уже были сделаны. Однако в целом в сфере производства и реализации пищевой продукции необходимо восстановить ту ситуацию, которая наблюдалась до 2022 года – все предприятия должны подлежать не только профилактическим мероприятиям, но и полноценному контролю. Речь, в том числе, идет о плановых и внеплановых проверках по жалобам потребителей, по жалобам общественных объединений, по фактам публикаций в СМИ. Самое важное, чтобы такие проверки можно было проводить без согласования с органами прокуратуры, ведь в данном контексте, когда речь идет о продуктах, любые согласования и другие барьеры являются излишними», - подчеркнул специалист.

Руководство «Пятерочки» отреагировало на отравление россиян зефиром

Ранее торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru (входят в X5 Group) приостановили продажи зефира с мальтитным сиропом, передавал ТАСС.