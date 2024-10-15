Покупатели еще двух магазинов пожаловались на отравление зефиром

Десятки человек отравились после того, как съели зефир «Жизель», приобретенный в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации канала, в составе сладости находился мальтитный сироп и мальтит. Она изготавливалась на том же заводе, что и зефир «Классический» из «ВкусВилла». По данным журналистов, попробовавшие кондитерское изделие пожаловались на вздутие, боли в животе и диарею.

12 октября Mash сообщил, что на отравление зефиром «Классический» пожаловались сотни человек. По данным Telegram-канала, у полакомившихся десертом заболел живот, началось расстройство желудка и тошнота. При этом некоторые писали, что лекарства не помогали справиться с болью.

В этот же день в пресс-службе «Вкусвилла» заявили «Газете.Ru», что продукт прошел все плановые лабораторные проверки на безопасность, но после жалоб зефир отправили на повторные исследования.