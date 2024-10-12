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У Павла Дурова потребовали алименты с учетом «уровня жизни детей»  — 14 млрд рублей

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, требует от него 14 млрд рублей в качестве алиментов. Об этом сообщает КП со ссылкой на заявление Болгар.

У Дурова потребовали 14 млрд рублей алиментов
© globallookpress.com

Болгар написала в соцсетях, что уже запросила эту сумму, подав иск в швейцарский суд.

«Сумма реальных запрошенных алиментов в суде составляет 124 529 832 швейцарских франков, — отметила Болгар.

По ее словам, расчеты она произвела «на основе уровня жизни детей» и они «подтверждены официально».

В пересчете на рубли сумма составляет около 14 миллиардов рублей.

До этого трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии принял решение о лишении Дурова родительских прав.

Болгар отреагировала на шокирующее признание Дурова о потере ребенка

Ранее сотрудник Telegram рассказал, что Ирина Болгар «спустила 18 млн долларов» со счетов Дурова на люксовые бренды и ювелирные украшения.

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