У Дурова потребовали 14 млрд рублей алиментов

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, требует от него 14 млрд рублей в качестве алиментов. Об этом сообщает КП со ссылкой на заявление Болгар.

Болгар написала в соцсетях, что уже запросила эту сумму, подав иск в швейцарский суд.

«Сумма реальных запрошенных алиментов в суде составляет 124 529 832 швейцарских франков, — отметила Болгар.

По ее словам, расчеты она произвела «на основе уровня жизни детей» и они «подтверждены официально».

В пересчете на рубли сумма составляет около 14 миллиардов рублей.

До этого трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии принял решение о лишении Дурова родительских прав.

Болгар отреагировала на шокирующее признание Дурова о потере ребенка

Ранее сотрудник Telegram рассказал, что Ирина Болгар «спустила 18 млн долларов» со счетов Дурова на люксовые бренды и ювелирные украшения.