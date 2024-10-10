Бывший пресс-секретарь Дурова раскрыл многомиллионные траты Болгар

Ирина Болгар за несколько лет тратила деньги основателя Telegram Павла Дурова преимущественно на люксовые бренды и ювелирные украшения, «спустив 18 млн долларов». Об этом рассказал в своем Telegram-канале бывший пресс-секретарь бизнесмена Георгий Лобушкин.

Болгар ранее заявила, что она длительное время находилась в отношениях с Павлом Дуровым и родила от него троих детей. При этом она обвинила бизнесмена в том, что тот применил физическое насилие к одному из их детей, а также не выплачивал алименты в размере 150 тысяч евро в месяц. Рассмотрев ее иск, Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии принял решение о лишении основателя Telegram родительских прав.

В свою очередь представитель Дурова дал комментарий газете The New York Times, в котором сообщил, что основатель Telegram и Болгар «никогда не были парой». Он отметил, что у Дурова много детей, и он в равной степени содержит каждого из них, выделяя по $10 тыс. в месяц на ребенка, однако Болгар тратила эти деньги на «покупку предметов роскоши».

Болгар оригинально поздравила Дурова с днем рождения

Георгий Лобушкин поделился в своем канале полным вариантом комментариев представителя Павла Дурова, заметив, что газета опубликовала далеко не все данные, которые были ей предоставлены. В частности, за кадром осталась информация о крупной выплате Ирине Болгар на содержание детей.

«В 2019 году Дуров по обоюдной договоренности перевел Болгар $7 млн единоразово для поддержки троих детей. Расчет был $10,000 на ребенка в месяц до достижения 23-летия — ровно так же, как Дуров поддерживает и остальных своих детей», - заметил он.

При этом, по его словам, платеж был разбит на две части по просьбе матери, из которых пять миллионов были оформлены как «подарок», а два миллиона как «поддержка детей». Позже мать детей Дурова назвала эти деньги личными сбережениями.

И даже после перевода этой суммы Дуров якобы позволял Болгар пользоваться своим банковским счетом.

«В 2022 году [Дуров] обнаружил, что за несколько лет Болгар спустила 18 млн долларов с его счетов на люксовые бренды и ювелирку. Деньги опять утекли мимо детей», - отмечает Георгий Лобушкин.

По его мнению, если спор Болгар и Дурова начнет рассматривать суд, то представители бизнесмена смогут предоставить доказательства всех трат и переводов.