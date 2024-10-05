Медики рассказали о состоянии актера Ливанова

Медики подтвердили, что народный артист РСФСР Василий Ливанов находится в реанимации неврологического отделения НИИ имени Склифосовского. Он в тяжелом состоянии. Об этом заявили в медучреждении, сообщает РИА Новости.

«Лежит в неврологии в реанимации, состояние тяжелое», — рассказали в НИИ.

Аналогичное сообщение со ссылкой на НИИ имени Склифосовского распространило агентство РБК.

В субботу канал Mash сообщил, что у Василия Ливанова остановилось сердце во время операции. Его подключили к аппарату ИВЛ.

У Василия Ливанова остановилось сердце во время операции

Супруга актера, Елена Ливанова сослалась на врачебную тайну и заявила, что актер сам прокомментирует сообщения СМИ о его здоровье, если сочтет нужным.

«Журналисты...прямо...не знаю, что сказать. Что хочу сказать — не могу вслух произнести. Люди зарабатывают, как могут. Сочувствую, что они такой способ выработали», — сказала супруга в интервью News.ru.

Ранее Telegram-каналы сообщали об инсульте и инфаркте мозга у Ливанова. По информации Mash, актеру удалили тромб и расширили артерии. Однако эти сведения не были подтверждены врачами или близкими.

Василий Ливанов — народный артист РСФСР, режиссер и сценарист. Всенародную известность 89-летнему актеру принесла главная роль в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». За эту работу он получил орден Британской империи.