У Василия Ливанова остановилось сердце во время операции

В субботу, 5 октября стало известно, что народный артист России Василий Ливанов находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, у 89-летнего артиста остановилось сердце, когда ему делали операцию. Врачи подключили пациента к аппарату ИВЛ.

Официальных сообщений о состоянии Ливанова пока нет.

В конце сентября актера госпитализировали с подозрением на инсульт. Он жаловался на боль, слабость, одышку и нарушение речи.

Супруга Ливанова рассказала о его состоянии

В августе этого года Ливанов уже перенес операцию. Ему удалили тромб и расширили артерии.

Ранее СМИ сообщили, что народный артист РСФСР Василий Ливанов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского. По данным Telegram-каналов, звезда «Приключений Шерлока Холмса» перенес уже третий инфаркт мозга.